美媒預測 小熊不到百勝 金鶯看法最分歧

我要評比

陳偉殷所屬的馬林魚隊，被預測勝率不到五成。(美聯社資料照)

(16:50更新內文)美國大聯盟新球季將要開打，美媒《今日美國》(USA TODAY)體育網今對30隊做出戰績預測，世界大賽冠軍小熊去年例行賽103勝，只要前3號先發──列斯特、艾瑞耶塔和韓崔克斯保持健康，今年被估能拿下99勝，稱霸國聯中區；美聯仍看好印地安人，推測95勝在中區封王。

陳偉殷前東家金鶯，在《今日美國》預測小組中，看法最分歧，最高89勝，最低75勝，最後取折衷是84勝78敗，名列美聯東區第三。「殷仔」現球隊馬林魚，因過世的費南德茲(Jose Fernandez)難以取代，估計只有75勝87敗，位居國聯東區第三。

紅襪「三巨頭」普萊斯、波塞洛與賽爾戰力堅強，估計94勝68敗，在美聯東區奪冠。王建民曾效力的皇家，預料奪83勝79敗，居美聯中區第三。補強「老蝴蝶」狄奇、「老妖怪」柯隆的勇士，猜測70勝92敗，仍在國聯東區墊底。

(中時電子報)