武陵農場櫻花季 2／11起實施交通疏運措施
武陵農場櫻花季11日登場，將實施為期18天的四大交通疏運措施，無通行證之車輛及旅客禁止進入園區；為讓賞櫻遊客能有安全的行車環境，和平警分局將運用路口監控設備，掌握車流狀況，並機動調派員警疏導交通、加強取締違停，以維護大梨山地區交通順暢。
武陵農場表示，園區主力品種「紅粉佳人」為日本櫻及山櫻花的交配品種，目前約開3成左右，另有緋寒櫻、昭和櫻等也將陸續盛開；本周六起實施四大交通疏運措施，包括場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等，無通行證之車輛及旅客禁止入園。
和平警分局建議遊客搭乘大眾運輸工具前往，如需自行開車，行前應檢查車況、加滿油，行駛於山區道路請小心慢行，遇塞車則要耐心等候疏導，勿駛入對向車道超車，遇路面有水痕亮光，可能是結冰現象，應減速慢行。
(中時)
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