彰化古蹟關帝廟大火 後殿幾乎全毀
彰化歷史古蹟關帝廟今天下午發生大火，關帝廟後方的民宅疑似進行工程，工人在電焊時不慎火花掉落，造成寺廟後殿付之一炬。
位於彰化市民族路的關帝廟屬於歷史建築，清雍正13年（西元 1735 年）由彰化知縣秦士望捐俸創建，主要祀祭關聖帝君。關帝廟內有清雍正13年的「創建關帝廟碑記」以及清乾隆 26 年（西元1761年）的「重修關帝廟碑記」，為關帝廟的重要文獻，不過因長年風化維護不易，內文有些字已難以辨讀。
彰化縣消防局今天下午2時17分接獲報案指稱，彰化市關帝廟發生大火，消防局出動多輛消防車以及1輛救護車前往現場灌救，消防員抵達現場後，發現火勢起自於後殿，不過由於寺廟屬於木造建築，灌救不易，消防員拉水線滅火時，後殿的木造屋頂仍不斷掉落碎片，幾乎全毀。
彰化縣文化局局長陳文彬、彰化市長邱建富得知消息趕到現場，看到後殿幾乎全部燒毀，臉色鐵青，趕緊指揮廟方人員先將後殿10多尊神像先移到正殿；陳文彬指出，文化局在春節前才完成所有寺廟的巡檢工作，關帝廟本身也已經編列了經費要進行整修，目前正上網招標中，沒想到卻發生意外，至於有無重要文物被燒毀，已在進行清查。
廟方人員指出，他們看到關帝廟後方的民宅有工人在進行焊接的工作，懷疑是工人在焊接時不慎，讓火花掉落在後殿的屋頂，加上屋頂為木造建築，引發大火，造成後殿全部燒毀。
彰化縣消防局人員也詢問廟方人員以及負責電焊的工人，了解火災發生的經過以及細節，以釐清火災發生的原因。1060208
(中央社)
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