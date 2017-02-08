爆因謝金燕和兒斷絕關係 豬哥亮回應了

豬哥亮否認為了謝金燕而和兒子斷絕關係。（圖／中時資料照）

豬哥亮今（8日）被周刊爆料不滿大兒子謝順福和女兒謝金燕有聯絡，因此斷絕兩人父子關係，對此，豬哥亮方面反駁傳聞，並表示兒子每次都會陪他去化療，笑稱「聽到消息覺得蠻好笑。」

豬哥亮日前忙著宣傳《大釣哥》而向醫生告假化療時間，目前則已固定回醫院化療，而之前他化療都是謝順福陪在身旁，今卻傳出因為對方和謝金燕有聯絡，讓豬哥亮氣到不接兒子電話，父子倆便斷了聯絡，但據《ETtoday》報導，豬哥亮經紀人回應：「他每次都會到，早上是金晶顧，晚上是他呀！」稱只要他們去醫院探望豬大哥，就會碰到也會和謝順福聊聊，故聽到父子斷絕的消息覺得很好笑。

至於年後豬哥亮要進行第7次化療，經紀人透露沒意外的話，謝順福還是會去陪他，否認父子斷絕關係傳聞。另外，被問到謝順福和謝金燕究竟有無聯絡，經紀人則說不太清楚。

(中時電子報)