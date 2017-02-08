台中市副議長張清照 邀爺孫搖元宵

阿公帶著2位小孫子，合搖大竹篩，體驗手做元宵。（王文吉攝）

「別人搖好像很輕鬆，自己搖才知不簡單！」台中市副議長張清照（左）與清水區長張明昌（右）也動手搖元宵。（王文吉攝）

台中市副議長、清水生活美學協會理事長張清照為傳承年節傳統文化，上午在服務處舉辦親子搖元宵活動，現場熱鬧滾滾，張清照特地到場幫大家打氣加油，並與清水區長張明昌動手搖元宵，第一次搖元宵的張清照說：「看別人搖好像很輕鬆，自己搖才知不簡單！」

台中市清水生活美學協會老師張木村示範「搖元宵的撇步」，他先將紅豆餡搓圓，放入漏杓內沾水，接著用大竹篩搖動，沾糯米粉，使勁地搖滾，重複裹粉6至7次，就完成一顆顆雪白又圓滾滾的元宵。

有爸爸媽媽帶著孩子，阿公、阿嬤帶著孫子參加，共有100組親子檔體驗搖元宵，小朋友和大人都玩得開心。一位阿嬤說，這幾年都買現成的元宵，已經很久沒有自己做了，另位帶著9歲女兒參加的媽媽說，跟孩子一起搖元宵好有趣，自己搖的絕對更好吃！

(中時)