明氣溫下降 農業局提醒農民嚴防寒害

台中區農改場呼籲已插秧田區，應維持田間3公分以上水放流灌溉進行保溫，以避免寒害的發生！(台中區農改場提供)

蔬菜及花卉可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網、畦溝灌水或葉面灑水等保護，藉此減少損失。（台中區農改場提供）

根據交通部中央氣象局天氣預報，寒流9日南下，氣溫將明顯下降至約11度，且寒冷時間較長。農業局長王俊雄說，為避免低溫危害農業，該局籲請各區公所及農會輔導農民做好防寒必要措施，如有災情立即啟動寒害緊急通報作業機制，並依農業天然災害查報作業規定儘速通報。

農業局表示，如有農產業因低溫發生災情，將請台中區農業改良場協助受災地區農民，並請農民採取防寒措施減少災害損失。蔬菜及花卉部分，可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網、畦溝灌水或葉面灑水保護，已屆採收期的蔬菜，應及早採收減少損失。

果樹部分，迎風面可設置防風設施，酌量增施鉀肥，加強果園灌水、噴霧、覆蓋，並包裹樹幹或果實套袋；受害的花、果應立即疏除，修剪寒害枝條與葉片；已達採收期者宜提早採收；剛嫁接的高接梨穗易受寒害，應留意氣溫狀況妥適防護。

農業局指出，茶樹部分，可在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或撒上薄層稻草，地面可敷蓋有機資材，當氣溫下降可能造成霜害時，可利用茶園噴灌設備向樹冠面噴水，增加茶園空氣濕度，使冷空氣不易進入。茶樹如遭受寒害應儘速清除受害褐變或紅變芽葉，以利第二輪新梢重新萌發。

王俊雄說，因低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，該局已通報各區公所密切注意，若有災情顯現，即依農業天然災害查報及通報作業規定辦理；市府將依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕復建。

農業局強調，政府為降低農民生產風險，自104年起以商業保險模式試辦農作物天然災害保險，首先以高接梨作為試辦作物；如因天然災害造成農損，農民除可領取現金救助外，還有保險理賠的雙重保障以減少災害損失。

(中時)