司機違反7休1 中檢被中市府罰2萬
台中市府勞工局長黃荷婷表示，一例一休去年底上路，但台中地檢署司機工作超出天數，是去年6月的檢舉案，依違反工作7天未休1天的規定，針對中署開罰2萬元，勞工局統計，去年超時工作共罰260件，地檢署罰2萬算少了，客運業罰最多，累犯最高開罰30萬元。
台中市勞工局對台中地檢署開罰，是在太歲頭上動土？黃荷婷說，完全是依法執行，而且中檢也維護勞工權益，發生這起案件後，馬上開勞基法相關的課程，地檢署之前沒注意人力不足才未做好調配。
黃荷婷指出，台中地檢署司機工時違反7休1的，去年6月由司機檢舉，因排班問題連續工作12天未周休1天，統計去違反勞基法36條規定的有68件，經勞工局專案檢查5件，共計73件。
此外，超時工作1天12小時及1個月加班超過46小時的，經勞工檢舉有172件，專案檢查15件，合計187件。
違反7休1和工作加班超時的案件，經勞工局統計兩者共計違規260件，依違規勞基法開罰2萬到30萬，事業單位若為初犯開罰2萬元，客運業有的是累犯，加重處罰10到15萬。
黃荷婷強調，除了客運業與屠宰業等年節需求，或高山偏遠地區，交通來回不方便，及國外工作、電廠歲休等因素可以超過6天，但也不得逾12天，必須1周休1天，目前正輔導事業單位執行新規定，也給事業單位在排班時遇缺工可協助找到足夠人力。
至於一例一休實施後，是否有事業單位因不了解觸法？勞工局表示，今年已接獲20多件反應案件，正在調查中，還未開罰。
(中時)
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