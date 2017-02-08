彰化二水農會春種荷田，期待夏天新風景

二水農會今天在農情館旁的水田種下荷苗，期待夏天荷花開。(鐘武達攝)

二水農會今天將長得像是蟹腳的荷苗種入水田。鐘武達攝。

二水農會休胃農業區跨域整備計畫，從台南白河引進荷苗試種。(鐘武達攝)

二水鄉農會推廣休閒農業不餘遺力，繼農情館賣咖啡、開闢觀光果園，今天又在農情館附近栽種1分多地的「荷田」，總幹事蔡文琳表示，預計夏天遊客就能到這裡賞荷花，接著享受採收蓮子與蓮藕的樂趣。

蔡文琳說，二水鄉在八卦山南麓、濁水溪的北邊，依山傍水，環境優美，空氣也新鮮，相當適合發展農業觀光與休閒，農會為了行銷在地的好山好水與產業，近年來做了許多的努力。

二水農會員集路旁的供銷部，去年打造成農情館展售道地的農特產，更是提供悠閒享受的咖啡廳，另外，為了讓遊客有更多元的在地體驗，農會還在附近規畫種植仙草以及觀光果園，遊客在這裡品嘗咖啡、賞風景，也可以看到經過的彩繪火車。

這次，農會配合休閒農業區跨域整備計畫，又特地從台南白河引進荷花栽種，農會團隊將長得像是「螃蟹腳」的荷苗種入水田，蔡文琳說，預計夏天荷花就會盛開，二水又將有新風景。

(中時)