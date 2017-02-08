高檢署召集全國緝毒檢察官 近日同步大掃毒

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鑑於近日發生W飯店女子猝死等多起濫用毒品致死案件，台灣高檢署為掃除新興混合式毒品犯罪，日前召集全國檢察署緝毒組主任檢察官研議掃蕩毒品源頭，檢察長王添盛指示全國檢察署進行強力追蹤查緝計畫，立即掃蕩及強力宣導。

高檢署是在2月7日下午召集全國檢察署緝毒主任檢察官，針對「各地新興混合式毒品及其衍生犯罪案件現況」、「新興混合式毒品製造、分裝及大量販賣之查緝案件交流」、「新興混合式毒品掃蕩、溯源追蹤」等議題，研議查緝及解決方法。

會中決議即日起開始由各地檢署指派專責檢察官詳實調查此類型案件之販賣管道及基本原料、器械等來源，並由高檢署彙集各地資料，交全國毒品資料庫協助分析，開始統合全國檢方力量標定其管道來源，指揮警調進行強力打擊，並依法求處重刑。

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(中時)