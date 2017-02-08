拋開信心危機 能仁擊敗東泰甩陰霾

能仁家商蘇志誠切入上籃取分。（DJ HOOP提供）

能仁家商昨天面對東山高中，領先局面竟被對手逼進延長賽還落敗，全隊不但士氣低檔，更陷入信心危機，但教練林正明選擇相信球員，今面對東泰高中，球員走出首節落後達兩位數陰霾，下半場打出一波25比3攻勢徹底擊潰對手，以66比51獲勝，繼續往重返4強目標邁進。

能仁昨役與東山戰至正規賽終了前0.51秒還領先2分，劉駿霆還取得兩罰機會，但他第1罰沒進，第2罰要刻意不進，卻罰了「麵包」違例，給了東山扳平機會，白曜誠發中線界外球，讓邱子軒籃下直接投進追平兩分，林正明說：「我打球、當教練看球那麼久，從來沒看過這種事。」

正因為如此，林正明鼓勵球員往前看，「輸球就是邪門的事都全撞在一起，最壞的都過去了，把輸球忘記，面對今天的比賽才是重要的。」他不只鼓勵球員，更讓昨役表現不盡理想的球員，有機會在此役找回信心，包括劉駿霆、王詠誠、蘇志誠，他說：「我是他們教練，知道他們的練球情況，我相信他們。」

高二總敢在外線大膽出手的蘇志誠，升上高三後，卻常因想太多打來綁手綁腳，表現反不夠穩定，同樣的狀況發生在王詠誠身上，王詠誠高二時在內線積極衝搶，偶有灌籃美技展現出色身體素質，但升上高三也陷入信心危機。

「志誠對自己信心不足，詠誠則是奮戰精神與意志力不夠。」林正明強調，面對高中球員，不能只是責備，還要鼓勵，他特別舉王詠誠為例，他說：「要為後面賽事著想，如果現在把他冰起來，他可能就不會打球了。」

蘇志誠與王詠誠都坦言遭遇信心危機，都不約而同是因為面對競爭，兩人都希望為隊友製造更多機會，卻忘了自己在場上的角色與應有實力，打不出過去表現，蘇志誠說：「教練一直鼓勵我，雖還是會想很多，但關鍵時刻就是該跳出來。」

(中時電子報)