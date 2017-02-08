陸股由黑翻紅 滬指小漲0.4%
陸股今天小幅低開，隨後在平盤下震盪，利空消息出盡後，下午盤兩市開始震盪走高，指數由黑翻紅。上證綜指收報3166.98點、漲幅0.44%，兩市成交量人民幣3864.59億元。
大陸央行昨天公布外匯存底跌破3兆美元整數關口，股、匯市上午瀰漫不確定性。
上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天以3148.09點開出，上午盤均在平盤下震盪，最低來到3132.03點。利空出盡後，下午開盤指數開始上攻，收3166.98點、漲13.89點、漲幅0.44%，成交量人民幣1708.54億元（約新台幣7688億元）。
深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）上午以10043.61點開出，走勢與上證綜指相仿，均在下午開盤後才震盪走高，終場收在最高點，報10130.12點、漲74.56點、漲幅0.74%，成交量2156.05億元。
新浪財經報導，大陸愛建證券認為，大陸央行暫停公開市場逆回購操作，短期市場資金面壓力遽增，類股熱點難以持續，股指短線將維持震盪整理格局。山西證券建議，近期流動性趨緊，投資者應以防禦為主。1060208
(中央社)
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