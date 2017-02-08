疑似人頭黨員 國民黨：審查階段剔除

中國國民黨台北市黨部今天表示，媒體報導萬少丞申請入黨一事，市黨部已拒絕其申請，若有素行不良分子、多人集中於同一通訊處疑似收集人頭黨員等情形，將於審查階段予以剔除。

國民黨台北市委員會今天指出，市黨部目前正全體總動員比對查核，如發現同一地址有大量入黨人所使用，有涉及人頭黨員嫌疑，初審原則將予以剔除，退回原送件人。如有發現素行不良確有證據者，亦照前例不接受其入黨。

市黨部說，國民黨仍歡迎信仰三民主義、支持國民黨政策、品德良好、服務熱誠者加入，惟有素行不良分子、多人集中於同一通訊處疑似收集人頭黨員等情形，將於審查階段予以剔除，目前審查過程即以此原則辦理。1060208

(中央社)