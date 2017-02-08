親子樂搖元宵 體驗傳統文化傳承

元宵節將至，為讓民眾體驗傳統，台中市議會副議長張清照今天在服務處舉辦親子搖元宵活動，現場有100組親子組隊體驗搖元宵，熱鬧滾滾。

「台中市清水生活美學協會」長期在地方上推動文化、藝術及傳統結合生活的各項活動，擔任本屆理事長的張清照今天上午在清水服務處舉辦親子搖元宵活動，吸引100組親子組隊參加。

有爸爸媽媽帶著孩子，阿公阿嬤帶著孫子，親自體驗搖元宵，一位阿嬤說「已經很久沒有自己做元宵了!」另一位帶著九歲女兒來參加的媽媽則表示，「這個活動好有趣！」

第一次搖元宵的張清照表示，「看別人搖好像很簡單，自己搖才知不簡單！」他說，元宵節提燈籠、吃元宵是傳統習俗，搖元宵活動除了增加親子互動，也讓下一代了解傳統習俗，讓文化傳承，生活更美好。

「台中市清水生活美學協會」老師張木村說，搖元宵的重點是用紅豆餡搓圓，放在漏杓內沾水後，放在竹篩中搖動沾上糯米粉，再將沾上糯米粉的元宵放在漏杓內沾水之後再倒入竹篩內，重複六至七次即成。1060208

(中央社)