林榮基：叛國罪若過 港言論自由影響大
香港銅鑼灣書店前店長林榮基來台，今天逛台北書展提到，銅鑼灣書店事件後，香港還是有人出禁書，只是變很少，但香港特別行政區基本法第23條相關「叛國罪」等若通過，對香港言論自由影響巨大。
林榮基這次受唐山書店、獨立中文筆會前會長貝嶺邀約來台參加台北書展。貝嶺表示，此行關心台灣的出版和言論自由會不會受到「香港事件」的影響，「台灣是出版自由和言論自由的燈塔，香港『曾經是』，也關心台灣的自由是否會縮減」，今天也有15名維安人員跟著林榮基。
林榮基中午到台北書展後，一邊逛書展一邊接受媒體訪問，他提到銅鑼灣書店事件後，香港還是有人出禁書，只是變很少，「殺頭的東西還是有人做嘛」，他更提到，「到目前為止香港還是自由的地方」，但他也提到，香港特別行政區基本法第23條相關「叛國罪」等若通過，對香港言論自由影響巨大。
逛到「香港館」時，林榮基則說不進去，「香港就可以看見那些書」，他更舉「歷史的先聲」這本書在香港出版也歷經波折。
「歷史的先聲」當中收錄毛澤東寫中國民主憲法人民的自由，這本書2000年在中國被禁，之後版權引進香港，聯合出版、天地出版社都不敢出，最後是由香港大學出版，林榮基說，「從中就可以看到香港出版出了什麼樣的問題」。
記者問林榮基是否可能移居台灣，林榮基回說「沒有沒有，香港現在也是安全的」，記者接著問如何看待近年來許多香港人移居台灣，林榮基則笑答，「移居到台灣好啊，生活水平高，樓房便宜」。
林榮基這次來台一波三折，台灣簽證從30天改為15天，最後又改為7天，預計13日離台，明天將出席在台北書展攤位舉辦的座談會。1060208
(中央社)
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