三星SDI合資方回應：廢品倉庫起火 工廠仍正常生產

8日上午傳出起火的中國大陸天津三星電池工廠，一度讓外界關注是否會衝擊三機新手機的電池供應。據了解，起火的工廠位於天津市經濟技術開發區武清逸仙科學工業園的天津三星視界有限公司。

據三星官網資料顯示，天津三星視界有限公司隸屬於三星SDI，是由韓國三星SDI株式會社與天津市中環電子信息集團有限公司1996年共同投資組建的大型合資企業，總投資額5.6億美元。公司占地面積近50萬平方公尺，現有員工近3千人。

新浪財經報導，8日下午，中環電子資訊集團宣傳部方面表示，發生火災的為三星（天津）電池有限公司的一處廢品倉庫，明火已經撲滅，沒有造成人員傷亡，經濟損失仍在評估。目前當地政府及相關企業已在處置，事故原因仍在調查中。

(工商)