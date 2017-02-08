司機超時被罰錢 中檢：非關一例一休

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台中地檢署驚傳因司機工作超時，遭台中市勞工局裁罰2萬元，中檢強調，日前收到裁罰書後已提出行政訴願，但此事與一例一休完全無關，主因一名司機私下幫同事代班，才導致當月加班工時超過法定最高的46小時。

台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東指出，這起事件發生在去年6、7月間，該名司機因為幫忙同事代班，才會出現連續上班、且當月加班工時超過法定的情況，依中檢內部規定，司機要加班需事先提出書面申請，但可能是當時沒注意到，才會出現超時情況。

(中時)