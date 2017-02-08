增建西屯區預立三村停車場，緩解停車問題

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台中市府交通局闢建西屯區預立三村停車場， 緩解停車需求問題。（盧金足攝）

台中市政府交通局配合國防部眷改政策，無償撥用取得西屯區預立三村內的細停2停車場用地，面積約1500平方公尺，規畫43席汽車停車格，日前完工啟用。

交通局長王義川表示，該停車場將能舒緩西屯路與惠中路口周遭停車供給不足問題，未來交通局每年將持續檢討各地區汽機車停車供需狀況，適時增加停車格位，改善停車秩序。

王義川指出，該基地原屬國防部眷村的一部分，自軍方因眷改政策拆除後，交通局即溝通協調取得細停2停車場用地，考量去年4月闢建完成的西屯區社會住宅預定地臨時停車場已無法滿足地方停車需求。

在立委張廖萬堅、市議員楊正中、陳淑華、黃馨慧、張廖乃綸及惠來社區發展協會理事長楊智仁等人多次爭取，希望再闢建停車場，交通局評估相距約200公尺的細停2停車場用地具開發興建效益，因此積極籌措經費，日前闢建完成。

惠來社區發展協會理事長楊智仁感謝市府二年來在惠中路及青海路一帶闢建的社會住宅預定地臨時停車場及細停2停車場，對當地住戶停車紓解很有助益。

王義川說，在大眾運輸路網尚未建置完整前，未來每年仍將持續檢討各地區汽機車停車供需狀況，適時增加停車格位，並將汽機車停車管理制度化，改善停車秩序，讓市民感受到台中市的改變與進步。

自2015年迄今，交通局除增加路邊停車2400席汽車格及2萬1000席機車格外，另興闢及開放15場路外停車場，包含南屯區文中46臨時停車場、西區自立停車場、南區大慶停車場及建國北停車場與國資圖旁臨時停車場、北屯區松榮停車場及細停1停車場。

此外，還有北區育強停車場、烏日區學田停車場、西屯區社會住宅預定地臨時停車場及下石碑段2140-5地號臨時停車場、東區立德停車場及舊建國市場臨時停車場、豐原區停6旁社會住宅預定地臨時停車場、太平區文中2臨時停車場，該15處停車場共提供2103席汽車格、2546席機車格。

(中時)