港片「四大惡人」晚景淒涼 中風2年靠古惑仔接濟

李兆基在《古惑仔》飾演吹水基。(取自騰訊視頻)

61歲香港男星李兆基，由於出身黑幫的背景加上粗曠外型，時常在電影飾演反派角色，與黃光亮、成奎安和何家駒並列「香港影圈四大惡人」，然而近2年甚少在螢光幕現身的他，日前就被直擊在九龍城吃下午茶，外型比起當年瘦了不少，更因中風緣故需要靠拐杖行走。

李兆基最為人所知就是在電影《古惑仔》飾演「吹水基」一角，也曾在周星馳電影《食神》、《行運一條龍》演出，然而久未露面的他，近日就被港媒直擊現身九龍城獨自吃下午茶，更因中風關係，需要靠拐杖行走。

據香港《壹週刊》報導，李兆基輕微中風2年，被問及經濟狀況，更不諱言表示：「我現在沒環境沒收入，我一班老友不久前給我錢。可能我是古惑仔出身，娛樂圈的人都不比古惑仔好，是真的，現在找我吃飯、給我錢的都是以前古惑仔兄弟。」

外號「高飛」的李兆基，出道前曾為「慈雲山十三太保」成員之一，後來被導演林嶺東相中、邀約演出電影，從此成功脫離黑道，更由於草根外型，讓他大多演出的角色都是黑幫小頭目與有勇無謀的配角。

(中時電子報)