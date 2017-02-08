新股發行適度放緩 A股重現漲勢

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新華社報導，伴隨新股發行節奏有所放緩，經歷短暫調整的A股8日再現漲勢。除了石油燃氣類股逆勢小幅收跌外，其餘行業類股均取得正漲幅。兩市成交穩步放大，總量接近3,900億元人民幣。

當日上證綜指以3,148.09點小幅開低，尾盤以接近全天最高點的3,166.98點報收，較前一交易日漲13.89點，漲幅為0.44%。深證成指收報10,130.12點，漲74.55點，漲幅為0.74%。

滬深兩市延續放量態勢，分別成交1,709億元人民幣和2,156億元人民幣，總量接近3,900億元人民幣。

(工商)