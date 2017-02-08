元宵節應景湯圓 南投醫院提醒健康吃
「元宵」或湯圓，是元宵節應景食品，代表圓滿、團圓。衛福部南投醫院營養師蔡秀雯提醒民眾，湯圓、元宵以糯米製作，長輩食用時要注意仔細咀嚼，包餡的熱量高，也要留意數量。
蔡秀雯指出，無內餡的小湯圓20顆，熱量為140卡，大約半碗飯的熱量。鮮肉湯圓2顆，熱量約110卡；芝麻、花生湯圓熱量，2顆140卡；糖尿病患者要特別注意糯米GI值高，特別容易升血糖，加上內餡含高糖、高油，可是會影響血糖高又久久降不下來。
家醫科主任莊家銘醫師提醒長輩們，吃湯圓要特別小心，因為老人家牙口不好，腸道消化及蠕動較慢，如果要食用建議每次只吃半顆，確實咀嚼後才吞食，若是常有嗆咳或是吞嚥較慢的老人家，應該避免食用；幼兒食用也要特別小心，避免食物噎住造成食道阻塞。
南投醫院院長洪弘昌表示，有胃食道逆流問題的民眾，要盡量避免吃甜湯圓，因為甜湯加上糯米會刺激胃酸分泌，恐怕會讓火燒心症狀更嚴重；如果要吃可選擇瘦肉煮的鹹湯圓，食用時先吃瘦肉之後吃青菜，再吃湯圓，可以避免胃酸過多。
(中時)
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