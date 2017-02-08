女賊缺錢買毒 專挑未上鎖民宅行竊

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苗栗縣40歲黃姓女子因缺錢買毒，在苗栗市巷道尋找未上鎖民宅侵入行竊，一天犯案2起，警方根據監視器影像鎖定穿著特徵，24小時內將她查緝到案。

苗栗警分局今天指出，南苗派出所7日上午一連接獲2起住宅竊案，經調閱民宅附近監視器畫面過濾追查，研判同一人所為，並鎖定身著緊身褲、深色大衣外套的黃姓女子涉嫌重大。

南苗派出所員警當晚巡邏時，與正在街上閒晃的女賊擦身而過，眼尖員警認出服裝特徵上前攔查，黃女自知難逃法網，坦承犯案，並供出贓款新台幣3萬7000餘元及金飾、手錶等贓物。

警方調查，黃女7日上午6時許行經苗栗市博愛街65巷，發現1處民宅大門未上鎖且屋內無人，見有機可乘便侵入行竊；數小時後又以同樣手法在維新里新莊街民宅犯案。

警方指出，家住銅鑼鄉的黃女有毒品、竊盜等前科，去年9月就曾以類似手法闖空門行竊被逮，因缺錢買毒不斷重蹈覆轍，落網時疑似毒癮發作頻打哈欠，感嘆毒品害人不淺，全案訊後移送法辦。

苗栗分局長陳國文提醒，民眾居家應提升防盜觀念與措施，大門記得上鎖，避免讓不肖份子有可乘之機，若發生刑案或可疑人事物，應冷靜記下特徵並保存相關跡證，立即報案，有助警方迅速破案。1060208

(中央社)