海基會：不少台商想回台灣投資
海基會今（8）下午進行例行記者會，媒體針對總統蔡英文在日前台商春節聯誼公開邀請台商回台投資，海基會副秘書長兼發言人李麗珍表示，不管是台企聯提出的苗栗三義木雕園區投資，還是其他台商欲回台發展，都會將面臨的問題回報給相關主管機關，討論解決。
日前，台企聯會長王屏生與其他台商表示，有意到苗栗三義投資木雕園區。對此，王屏生稱，目前只是有個想法，具體的投資計畫還要在商議。
李麗珍表示，由於木雕園區涉及多部會業務，將會持續蒐集面臨的問題，交由陸委會，並協同多部會進行討論。李麗珍提到，不只是台企聯，也有不少台商都曾提出回台投資的想法，但要先排除面臨的問題。
李麗珍指出，台商必須評估大陸市場、國際情勢來處理整合事業，無論是回台投資，或是在陸要進行轉型升級，海基會都會盡力幫忙解決問題。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。