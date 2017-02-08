海基會：不少台商想回台灣投資

海基會今（8）下午進行例行記者會，媒體針對總統蔡英文在日前台商春節聯誼公開邀請台商回台投資，海基會副秘書長兼發言人李麗珍表示，不管是台企聯提出的苗栗三義木雕園區投資，還是其他台商欲回台發展，都會將面臨的問題回報給相關主管機關，討論解決。

日前，台企聯會長王屏生與其他台商表示，有意到苗栗三義投資木雕園區。對此，王屏生稱，目前只是有個想法，具體的投資計畫還要在商議。

李麗珍表示，由於木雕園區涉及多部會業務，將會持續蒐集面臨的問題，交由陸委會，並協同多部會進行討論。李麗珍提到，不只是台企聯，也有不少台商都曾提出回台投資的想法，但要先排除面臨的問題。

李麗珍指出，台商必須評估大陸市場、國際情勢來處理整合事業，無論是回台投資，或是在陸要進行轉型升級，海基會都會盡力幫忙解決問題。

(工商)