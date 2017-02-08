毒鴛鴦投宿汽旅 男學蜘蛛人爬藏屋頂遭逮
侯姓男子與女友陳姓女子投宿中市某汽車旅館，第四分局警方獲報與業者發生金錢糾紛，到場處理時先無人應門，撐了4小時後，陳女與1名趙姓男子才出面，警方入內查獲毒品及1把改造手槍、子彈，發現侯男竟學起蜘蛛人，爬上6公尺高屋頂夾層內藏匿，一併逮捕送辦。
警方5日農曆大年初九清晨6時接獲報案，1家汽車旅館與房客侯男有金錢糾紛，警方前往現場處理，不論敲門、按門鈴，屋內房客都拒不回應，警方苦守4小時到退房時間，陳女與趙男出面表示，願帶警方入內查看。
警方當場查獲，K他命10小包、改造槍枝1枝及子彈7顆等證物，警方封鎖現場進行清查，發現屋頂傳出怪聲，探查竟發現侯男藏身在6公尺高的裝潢夾層內，警方也想不透，侯男是如何像電影中蜘蛛人爬上屋頂。
汽車旅館業者表示，侯男與女友已投宿5天，大年初九應是拜天公的日子，兩人在外鬼混不知拜謝天公遭現世報。警方將調閱監視器比對進出可疑人士，追查是否涉及舉辦毒趴或販毒，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。