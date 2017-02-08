毒鴛鴦投宿汽旅 男學蜘蛛人爬藏屋頂遭逮

侯姓毒蟲情侶投宿汽車旅館，被查獲毒品及槍枝。（陳淑芬翻攝）

侯姓毒蟲情侶投宿汽車旅館，被查獲毒品及槍枝。（陳淑芬翻攝）

侯姓男子與女友陳姓女子投宿中市某汽車旅館，第四分局警方獲報與業者發生金錢糾紛，到場處理時先無人應門，撐了4小時後，陳女與1名趙姓男子才出面，警方入內查獲毒品及1把改造手槍、子彈，發現侯男竟學起蜘蛛人，爬上6公尺高屋頂夾層內藏匿，一併逮捕送辦。

警方5日農曆大年初九清晨6時接獲報案，1家汽車旅館與房客侯男有金錢糾紛，警方前往現場處理，不論敲門、按門鈴，屋內房客都拒不回應，警方苦守4小時到退房時間，陳女與趙男出面表示，願帶警方入內查看。

警方當場查獲，K他命10小包、改造槍枝1枝及子彈7顆等證物，警方封鎖現場進行清查，發現屋頂傳出怪聲，探查竟發現侯男藏身在6公尺高的裝潢夾層內，警方也想不透，侯男是如何像電影中蜘蛛人爬上屋頂。

汽車旅館業者表示，侯男與女友已投宿5天，大年初九應是拜天公的日子，兩人在外鬼混不知拜謝天公遭現世報。警方將調閱監視器比對進出可疑人士，追查是否涉及舉辦毒趴或販毒，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

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(中時)