台中地區農會選舉　總幹事賴溪松可望5連任

台中地區農會總幹事賴溪松同額競選，一般評估應可順利邁向五連任之路。（陳淑芬攝）

台中地區農會選情長期平和單純，今年總幹事仍僅現任總幹事賴溪松一人同額競選，賴溪松自農會基層服務46年之久，與基層建立良好整合溝通、協調管道，積極導入農特產品牌、開創平穩績效，一般評估應可順利邁向五連任之路。

台中地區農會前身是台中市農會，在民國64年合併市區8個基層農會後，又在101年配合縣市合併，依法更名為「台中地區農會」，長期沒有地方派系色彩，選情一向和平穩定。前總幹事宋洪光在連任五任後，於民國90年退休，發起連署推薦當年台中市農會輔導課長賴溪松順利接任。

賴溪松長期推動聯誼會定期與基層溝通聯誼，並透過小組長會議廣納各方意見，不但有利推廣農業策略，奠定基層選舉和平協調、推薦的遊戲規則，今年轄區內的65小組，高達64個小組長是同額競選。

「有溫度的人情味，絕對不能消失！」賴溪松指出，農會必須與時俱進，配合金融發展趨勢朝向社區金融服務發展，並開創多元事業，但不管科技如何精進，一定要有溫度的人情味；對於特色農產則須創新研發建立行銷品牌。

賴溪松表示，台中地區農會開辦托兒教育至今有50年歷史，2所托兒所共招收500多名學童；未來將擴大推動托老事業，以共餐及休閒教育等日間托老模式經營。自92年起建置農產品牌管理，多年也來為農民成功打開農產銷售市場，契作稻米推出頭等艙及晶品米等品牌，總銷售金額高達1億2000萬元；研發大坑竹筍獨家預冷製冰機，以急速降溫保鮮推出「黃金玉冷筍」；開發「金選桔」品牌也受市場歡迎。

(中時)