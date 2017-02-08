台北燈節順利舉辦 柯文哲謝這些人
台北燈節從2月4日開始在西門町、北門舉辦，成功吸引大批人潮前去觀賞，台北市長柯文哲今天特別在臉書上PO出一段影片，感謝為了燈節努力的無名英雄。
台北燈節今年移師到西門町一帶舉辦，本來就交通繁忙的中華路、成都路更是被擠得水洩不通，人潮不可避免的也帶來較多的垃圾量，為了讓燈會順利進行、讓民眾可以享受更舒適的觀賞環境，市警局、環保局都派出許多人力支援。
柯文哲今天下午特別在臉書上PO出一段影片，感謝警察、義交、環保局人員、環保志工這些無名英雄，感性說道「如果沒有你們，這個燈節不會如此閃亮。」
(中時電子報)
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