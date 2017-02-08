台北燈節順利舉辦 柯文哲謝這些人

臺北燈節順利舉辦，吸引大批人潮，台北市長柯文哲特別PO出影片感謝默默付出的警察、義交、清潔人員。圖為4日開幕點燈儀式。(本報系資料照片/杜宜諳攝)

台北市長柯文哲在臉書上PO影片感謝為燈會付出的工作人員

台北燈節從2月4日開始在西門町、北門舉辦，成功吸引大批人潮前去觀賞，台北市長柯文哲今天特別在臉書上PO出一段影片，感謝為了燈節努力的無名英雄。

台北燈節今年移師到西門町一帶舉辦，本來就交通繁忙的中華路、成都路更是被擠得水洩不通，人潮不可避免的也帶來較多的垃圾量，為了讓燈會順利進行、讓民眾可以享受更舒適的觀賞環境，市警局、環保局都派出許多人力支援。

柯文哲今天下午特別在臉書上PO出一段影片，感謝警察、義交、環保局人員、環保志工這些無名英雄，感性說道「如果沒有你們，這個燈節不會如此閃亮。」

(中時電子報)