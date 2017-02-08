獸醫師簡稚澄死諫 監院糾正桃園市政府

桃園市政府動物保護教育園區獸醫師（新屋收容所）簡稚澄去年5月間以「死諫」的方式，凸顯公立收容所與流浪動物管理問題，以及從事動保業務基層人員的困境。監察院今天通過監察委員王美玉、仉桂美提出的調查報告，糾正桃園市政府並請農委會檢討改進。

調查報告指出，桃園市政府輕忽所屬新屋收容所人力不足，相關人員均非主管，未領取主管加給，卻由基層及非主管人員長期面對外界所高度關注之動保相關業務及期待，簡稚澄所執行公務事項包括：園區人員管理、資料統計彙整、硬體管理、預算執行、採購及核銷、宣導業務、無主犬貓認領養及有主犬貓管理、動物照護、農委會或動保處交辦事項、動保法令處理、活動辦理等。

監委表示，簡稚澄職稱為該府動保處動物管制課技士（獸醫師），其實際執行收容動物醫療工作之比例卻不及其業務內容的15％，與其職務內容顯不相當，且有輕重失衡之情。

監委指出，桃園市政府未重視流浪犬貓的源頭管制與減量，轄內流浪犬數量不減反增；又桃園市政府所內獸醫因業務執行，決定動物生死，其面臨的壓力、困境及迭遭外界批判，由死者所留遺書可見執行公務對其之影響不容小覷，該府動保處雖於事後提出內部檢討報告、因應措施及「新動保政策」以告慰死者，然為時已晚。

調查報告另外指出，農委會對於地方主管機關動物保護收容業務執行困境，應協同地方政府面對外部團體時，藉公私協力方式達成動物福利，並對相關人員提供必要的調適與輔導。

(中時)