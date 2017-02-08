WBC加快比賽 突破僵局提前到11局
WBC官方公佈本屆賽事新規則，內容包括突破僵局制將提前到11局、前兩輪電視輔助判決限用於全壘打裁定等，預料將有效加快比賽節奏。
世界棒球經典賽（WBC）官方公佈本次經典賽規則的修正，若干規定讓福斯體育台（Fox Sports）球評莫洛西（Jon Morosi）認為，比賽將因此進行的更快速。
根據WBC公布的資料，本次經典賽若打完前10局，雙方仍不分勝負，第11局起就將採開打時一、二壘上就有跑者的「突破僵局制」。在突破僵局制的比賽中，一壘的跑者的打擊順序必須是該局首名打者的前一棒，二壘跑者的打擊順序則需是一壘跑者的前一棒，但規則允許啟用代跑。
至於電視輔助判決的部分，前兩輪的比賽僅可用作全壘打的判定，如果裁判長認為有電視輔助判決的需要，裁判長必須和一名以上的裁判，一起審視錄影畫面，冠軍輪的電視輔助判決規則與美國職棒大聯盟（MLB）冠軍賽的規定相同，但不包括總教練的挑戰權。
前兩輪分組比賽結束後，若出現戰績相同，將比較對戰紀錄，戰績相同的兩隊，在對戰中勝出的一隊，將在該輪的比賽中獲得較高的排序。
若有3隊都是2勝1負的成績，將先決定該輪排名第1的球隊，另兩隊將進行附加賽，決定第2名的位置誰屬；若有3隊都是1勝2負的成績，將先決定排名第3的球隊，另兩隊將進行附加賽，決定第1名的位置誰屬。
在多隊戰績相同的情況下，決定排名的依據，將依序以失分率、得分率、打擊率做評比，排出分組名次，若上述3項數據仍無法決定名次，將由主辦單位抽籤決定。1060208
(中央社)
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