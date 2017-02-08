南韓口蹄疫情擴大 首都圈出現病例

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南韓京畿道漣川郡一家乳牛飼養農場今天上午申報所養乳牛中有10頭出現流涎、水皰等症狀。經初步檢測，有3頭乳牛的口蹄疫病毒檢驗結果呈陽性。

這是南韓忠清北道報恩郡發生口蹄疫疫情後，往南至全羅北道井邑、北到首都圈京畿道漣川郡，出現疫情蔓延的情況。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，口蹄疫病例雖然還有待進一步檢測，但京畿道政府今天下午起陸續撲殺該戶所養全部乳牛100多頭，並對距疫點3公里內的畜牧養殖農戶實行禁運措施。

京畿道最近一次爆發口蹄疫是在2014年12月，疫情持續5個月，8個市郡56家養殖戶的4萬多頭豬牛，均被撲殺掩埋。1060208

(中央社)