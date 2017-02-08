受旅行禁令影響 白盔主角恐缺席奧斯卡

描述敘利亞救援人員並入圍奧斯卡的紀錄片「白盔」製作人表示，美國總統川普發布旅行禁令，直接衝擊到紀錄片的拍攝對象，他們缺席奧斯卡頒獎典禮，等同「喪失了發聲機會」。

「白盔」（The White Helmets）入圍奧斯卡最佳紀錄短片，帶大家一窺俗稱白盔的敘利亞民間防衛團體（Syrian Civil Defence）日常生活。白盔是由平民組成，自願在飽受戰火蹂躪的敘利亞擔任救援人員。

川普發布行政命令，禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門公民入境美國90天，導致白盔創始人沙雷（Raed Saleh）與一名拍攝紀錄片的年輕敘利亞救援人員無法出席26日奧斯卡頒獎典禮。

白盔製作人納塔西賈拉（Joanna Natasegara）本週在比佛利山的奧斯卡入圍者午餐會向路透社表示：「如果他們無法來到這裡分享心聲，我們覺得承載了更多責任與壓力，必須確保將白盔所欲表達的訊息傳達給全世界。」

納塔西賈拉表示，這部紀錄片可在線上串流影音網站Netflix觀賞，目的是在敘利亞長達多年內戰期間，傳達白盔「希望、合作並鼓舞人心」的精神。

導演馮安錫德爾（Orlando von Einsiedel）表示，兩名白盔志工缺席奧斯卡，讓他們無法獲得肯定與讚揚。

他說：「在這個特別時刻，重要的是讓大家聽到敘利亞人與中東民眾的心聲，化解誤解和刻板印象。」（譯者：中央社張曉雯）1060208

(中央社)