台北燈節大遊行 北市公布主題人潮雞動
台北市觀傳局今天表示，將在11日登場台北燈節「西城嘉年華大遊行」的主題，以西門町在地元素「人、潮、雞、動」為呈現，並發表遊行最佳觀賞位置和遊行陣隊組合。
觀光傳播局局長簡余晏表示，遊行是台北燈節的另一波高潮，11日中午西門町周邊開始逐步封路，展開隊伍集結和大型花車的移動；晚間6時整從中華路一段、武昌街口出發，但在下午5時，遊行路段就會有表演團體踩街活動，民眾可先到現場看演出。
簡余晏說，元宵節是傳統節慶，現在再注入現代元素，用嘉年華方式呈現，要讓民眾有個印象深刻的台北燈節，也邀請民眾提燈籠參與，一起參加屬於台北市的元宵節。
紙風車文教基金會副執行長任建誠表示，西門町向來是引領潮流文化的代表之地，遊行當天還會有尚未曝光超過8公尺高的世大運花車，以及10公尺的空飄氣球「超人雞」等裝置，期待跟民眾一起分享快樂與創意。
觀傳局說，長達700公尺的遊行隊伍中，由41組大小裝置造型花車和表演團隊組成的65組陣列，表演團隊和技術人員總人數超過1600人，出發前還會有50台的哈雷機車繞城，為活動暖身。
觀傳局表示，其中西城故事花車最長有17公尺，日珥雞最高8.5公尺，林默娘花車也會邀請動漫團體演出，遊行當天中午起中華路、成都路陸續封路，呼籲民眾注意。
紙風車劇團也公布最佳觀賞位置，就是在中華路的東側快車道以及成都路兩側，都可欣賞到嘉年華遊行隊伍的演出，想來感受西區史上最大規模遊行的民眾，記得提早卡位，參與這難得的西區盛會。1060208
(中央社)
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