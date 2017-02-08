寒流襲 厚圍巾遮口鼻降慢性肺阻塞發作
入冬以來首波寒流即將來襲，醫師提醒慢性肺阻塞疾病患者，在氣溫降低之際，慢性肺阻塞也容易發作，請患者以厚圍巾遮掩口鼻來降低發作機率。
嘉義基督教醫院胸腔暨重症科醫師劉嘉美表示，慢性肺阻塞的臨床症狀多元，包括胸悶、厭食、虛弱無力、體重變輕等，但也容易被一般民眾誤認為其他病因。
劉嘉美指出，有肺結核病史、長期氣喘病控制不佳、2歲前曾有下呼吸道感染（包括氣管炎、肺炎等），成年後容易罹患慢性肺阻塞，只是有高達2/3帶慢性阻塞性肺病風險因子的人，不知道自己有這種疾病。
她說，慢性阻塞性肺疾病好發於40歲以上男性，尤其吸菸者高達80%，20%則來自於環境汙染及二手菸吸入。
劉嘉美表示，慢性肺阻塞疾病從慢性咳嗽，變成痰液變多、呼吸困難的期程很長，甚至到後期坐著也會喘，並跟隨其他病症合併出現，包括心血管疾病、高血壓、貧血、憂鬱症、骨鬆、肌肉流失等。
她提醒患者除了可以施打肺炎鏈球菌及流感疫苗預防之外，也應早日戒菸、遠離汙染源；尤其寒流來襲之際，患者最好盡量待在室內，外出時應以厚圍巾遮掩口鼻，以阻絕冷空氣，降低發作的機率。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。