寒流襲 厚圍巾遮口鼻降慢性肺阻塞發作

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入冬以來首波寒流即將來襲，醫師提醒慢性肺阻塞疾病患者，在氣溫降低之際，慢性肺阻塞也容易發作，請患者以厚圍巾遮掩口鼻來降低發作機率。

嘉義基督教醫院胸腔暨重症科醫師劉嘉美表示，慢性肺阻塞的臨床症狀多元，包括胸悶、厭食、虛弱無力、體重變輕等，但也容易被一般民眾誤認為其他病因。

劉嘉美指出，有肺結核病史、長期氣喘病控制不佳、2歲前曾有下呼吸道感染（包括氣管炎、肺炎等），成年後容易罹患慢性肺阻塞，只是有高達2/3帶慢性阻塞性肺病風險因子的人，不知道自己有這種疾病。

她說，慢性阻塞性肺疾病好發於40歲以上男性，尤其吸菸者高達80%，20%則來自於環境汙染及二手菸吸入。

劉嘉美表示，慢性肺阻塞疾病從慢性咳嗽，變成痰液變多、呼吸困難的期程很長，甚至到後期坐著也會喘，並跟隨其他病症合併出現，包括心血管疾病、高血壓、貧血、憂鬱症、骨鬆、肌肉流失等。

她提醒患者除了可以施打肺炎鏈球菌及流感疫苗預防之外，也應早日戒菸、遠離汙染源；尤其寒流來襲之際，患者最好盡量待在室內，外出時應以厚圍巾遮掩口鼻，以阻絕冷空氣，降低發作的機率。1060208

(中央社)