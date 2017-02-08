北部瘋紅藜 屏縣府推廣種植面積
紅藜因具高抗氧化成分，成為北部人追求的養生食品，價格居高不下，屏東縣政府原住民處長長伍麗華表示，紅藜是排灣族傳統作物，縣府正與工研院合作，努力推廣種植面積。
幾年前，紅藜的價格1台斤才不過新台幣100多元，如今，價格從1台斤250元到800元不等，北部人瘋紅藜，屏東縣政府輔導原住民地區種植紅藜多年，這2年紅藜商機成熟，縣政府與工研院合作，輔導屏東原住民鄉擴大有機紅藜種植面積。
伍麗華表示，紅藜是排灣族的作物，排灣族人發現紅藜的醱酵功能，將紅藜用來釀酒，或加入小米及米中食用，屏東是排灣族人數最多的縣市，在這波紅藜熱潮中，屏東縣政府與工研院合作，透過土壤檢驗，輔導原住民在適合的土地擴大紅藜種植面積，在去年1年中，全縣種植面積已從40公頃增加到100公頃。
縣府去年成立「屏東農業促進合作社」，已有6個原住民鄉加入，最南到達春日鄉，有100多名會員，連原住民縣議員都加人紅藜種植行列。伍麗華說，縣府的目標是將紅藜面積擴大到與咖啡面積差不多，至少300公頃，有了穩定的供應源後，就能開發紅藜保健食品、保養品。
伍麗華表示，今年底，縣府將在沿山公路185線沿線再擴大紅藜面積，形成紅色的紅藜田景觀，讓原住民鄉海拔750公尺以上種咖啡，750公尺以下種紅藜。
伍麗華說，在國外，與紅藜同性質的印地安區藜麥已開發各種保養品請國際巨星代言，由於紅藜是台灣原住民區原生植物，縣政府希望能打出「台灣紅藜」的名號，讓紅藜與國際接軌。1060208
(中央社)
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