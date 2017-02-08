長照2.0 桃市擬覓軍營闢健康園區
因應「長期照顧十年計畫2.0」計畫，桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市內軍區較多，將與軍方協調，尋覓閒置軍營撥用引入長照設施，以興闢「健康園區」等設施。
鄭文燦今天在市政會議中，聽取衛生局及社會局「桃園市推動長照十年計畫2.0」專題報告後表示，希望提供有長照需求國民基本照顧服務，並在熟悉環境安養天年，同時減輕照顧者負擔；相較於長照1.0，長照2.0服務項目從8項擴增至17項，市府也需及早因應，尤其是鼓勵厚植服務供應鏈。
鄭文燦說，桃園市內具有「長照1.0」相關服務需求者約2萬871人，占全市老年人口數約10%，中央政府提出「長照2.0」計畫，因為服務項目增加，服務範圍擴大，桃園市「長照2.0」相關服務需求者增加到5萬2467人；中央政府的「長照2.0」計畫中，將長照機構按照服務等級，區分為A、B、C三級，市府也規劃在13區尋覓適當地點，設置A級的「社區整合型服務中心」，提供完整長期照顧服務，並擔任資源整合中心的角色。
他談到，桃園市內軍區較多，市府將與軍方協調，尋覓閒置軍營撥用引入長照設施，以興闢「健康園區」的概念，納入包括日照中心、居家服務等資源中心設施，讓長者在園區中獲得較大活動空間，也有簡易運動設施，並能悠閒漫步，提升親近性。
衛生局長蔡紫君表示，配合中央提出「長照2.0」，加強居家及社區照顧，目前桃園設置包括北區、南區及復興區等3個長期照顧管理中心，由照管專員訪視長者，評估提供照顧服務種類。
衛生局也表示，市府針對有照顧需求者的家庭經濟狀況分為低收入戶、中低收入戶及一般戶等3個類別，提供各照顧服務費用分級補助，讓有需求的市民朋友都能獲得妥善照顧。 1060208
(中央社)
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