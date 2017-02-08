司機工時超過遭罰 中檢：無關一例一休
台中地檢署去年6月因有司機工作超時，經台中市勞工局稽查屬實，開罰新台幣2萬元，台中地檢署證實此事並表示，今年起司機排班制改為調度輪序方式，此事與一例一休無關。
台中市勞工局長黃荷婷表示，去年接獲檢舉，台中地檢署有司機超時工作，派員前往調查，卻有司機連續工作14天，超出法定工時，依法開罰2萬元。
勞工局指出，依照當時法規，勞工工作7天休1天，但只要每週有休1天即可，中間可連續工作，所以連續工作最高可達12天，但該名司機連續上班14天，超過規定工時。
台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東表示，該名司機因幫另名同事代班，雖有填寫書面資料，但他的表定工時仍然超過規定時數，事後有人向勞工局檢舉，台中地檢署遭裁罰2萬元。
郭景東指出，事發當時，一例一休還未上路，台中地檢署有12名司機，現今將排班制改為調度輪序方式，日後，司機每天上班若超出規定工時，則以加班計算，而若須調整班表則以調班方式，不會再發生超時工作情事。1060208
(中央社)
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