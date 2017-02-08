逛國際書展 陳副總統購書清單曝光

副總統陳建仁今天出席台北國際書展開幕，總統府下午公布陳副總統的購書清單，包括，陳芳明的「革命與詩」、鄭麗君的「青年勞動新藍圖」、王定國的「探路」等書。

陳副總統今天出席「第25屆台北國際書展」開幕典禮，他並呼籲大眾來參觀書展，一起體驗閱讀的美好。

陳副總統下午也透過臉書透露，他是個科學人，「大家可能認為科學家對文學藝術不感興趣，但其實我也寫過幾本書」，希望透過出版，將知識傳遞出去，而在工作、研究閒暇之際，「我也常讀小說跟詩集」；閱讀不但能豐沛生活，也是滋養心靈的養分，同時提供深入且完整的資訊及知識。

總統府下午公布副總統今天在書展的購書清單，包括：

花樹下，我還可以再站一會兒（張曉風、九歌出版社）；人生畢旅（周浩正、爾雅出版社）；回到六O年代（隱地、爾雅出版社）；時代、生活與環境的流變-城南文學地景藝術行動（財團法人台灣文學發展基金會）；印刻文學生活誌（印刻文學生活雜誌出版有限公司）；台灣書店歷史漫步（台灣獨立書店文化協會）。

書叢中的微光-聽見書店的聲音（台灣獨立書店文化協會）；名單之外-你也是受害者之一（鄭南榕基金會等、逗點文創結社）；革命與詩（陳芳明、印刻文學生活雜誌出版有限公司）。

青年勞動新藍圖（鄭麗君、財團法人青平台基金會）；公平經濟新藍圖-2016勞動政策白皮書（張烽益等、台灣勞工陣線協會）；天主之城（聖奧古斯丁、台灣商務印書館）；探路（王定國、印刻文學生活雜誌出版有限公司）。1060208

(中央社)