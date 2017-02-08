詹啟賢：黨主席選舉氛圍確實越來越不好

前國民黨首席副主席詹啟賢今天下午接受「青溪新媒體」專訪，詹啟賢談到若是當選黨主席後，對外對內都有很多事必須處理，尤其是選舉結束後第一件事就是必須讓大家坐下來好好整合，不會因為選舉而分裂，他也坦言，「這問題確實現在越來越，氛圍不是那麼的好。」

詹啟賢也談到自己之所以參選，最主要原因是很多年輕人希望他出來選，他也自信地表示，他自己在黨內沒包袱、沒恩怨、沒思維綁住他，相對來說放手一搏的空間比較大，且他在民間以及國外歷練過，管理經營的經驗豐富，可以運用在將來擔任黨主席上。

他也坦承自己起步慢，沒有新黨員跟著他，且他過去也不是很積極參與選舉的政治人物，很多人對他不了解，對他過去做了什麼都不見得知道，他也正在努力讓大家知道他做了什麼，是個什麼樣的人，對很多議題看法是什麼；正因為起步慢，連署上也比較困難，但他還是很樂觀，近期可以感受到反應不錯，不少人願意主動幫忙。

對於人頭黨員的爭議，詹啟賢認為，應該思考往後這種事情該怎麼從制度面做完整的設計，避免這樣的情況發生，但是以現有的規定，這些人還是有他投票的權益；他呼籲新加入的黨員或是舊的黨員，既然加入國民黨，代表對國家社會跟國民黨是有期許的，投票的時候對黨代表或黨主席，思維盡量以不同角度來思考，選黨主席應該以國家社會跟黨的發展層面來思考。

外傳黑幫入黨消息可能是黨中央刻意放的消息，詹啟賢則說，不知道細節不便評論，但這種事不要有比較好。

(中時)