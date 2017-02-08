中市推團拜一炷香，春節減燃3萬多枝香

台中市長林佳龍（右三）前往旱溪樂成宮等29家宮廟團拜祈福，民政局也宣導「團拜一炷香」減碳措施，總計減少使用共約3萬6000枝燃香。（盧金足攝）

台中市政府推動環保祭祀，今年春節初一至初九期間，市長林佳龍前往旱溪樂成宮等29家宮廟團拜祈福，民政局也宣導「團拜一炷香」減碳措施，獲得多數宗教團體支持與響應，總計減少使用共約3萬6000枝燃香，為改善空氣品質盡一份心力。

市府民政局持續輔導宗教場所實施「一炷一香」及「燒一炷心香」政策，今年蔡英文總統與林市長春節期間至各宮廟走春拜拜時，採用主祭者一炷香、陪祭者及信眾拱手代香的「團拜一炷香」模式，身體力行倡導宗教場所減碳措施，獲得多數宮廟認同，也凝聚宗教團體及信眾節能減碳意識。

民政局長蔡世寅表示，新春期間參拜人數較多，燃香大量使用造成廟內空氣品質惡化、信眾比肩繼踵，致燃香碎屑掉落燙傷等意外，團拜一炷香是創新有益的方式。此外，也向各宗教場所宣導少燃香、少紙錢、少鞭炮的思維，輔導各宗教場所落實一炷心香、以米（功）代金、不放鞭炮等各項環保祭祀措施。

蔡世寅感謝多數宗教團體支持並配合低碳認證、空品旗幟設置，今年也將持續推動團拜一炷香等各項節能減碳措施，引領信眾深化環保的理念。

此次響應「團拜一炷香」的宗教團體包含，旱溪樂成宮、南屯萬和宮、文昌公廟、北區元保宮、中區萬春宮、太平崇正寶宮、大里杙福興宮、振坤宮、玉闕朝仁宮、北屯南興宮、潭子潭水亭、本院山彌陀講堂、大雅永興宮、社口萬興宮、大甲鎮瀾宮、梧棲朝元宮、浩天宮、大肚萬興宮、后里鎮安宮、豐原慈濟宮、東區福成宮、沙鹿玉皇殿等。

(中時)