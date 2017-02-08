禽流感恐致焚化爐調度困難 環署將立子法
台灣爆發首例H5N6禽流感病毒，引起防疫界高度緊張，環保署也啟動應變機制，除了修正垃圾處理支援要點外，更預計於半年內立子法，以期未來化製場若有大量屍體需處理時，焚化爐的調度更為順暢。
前年台灣爆發禽流感，撲殺超過10萬隻水禽，大量死屍送入焚化爐，但碰巧又遇上焚化爐歲修，加重爐體負荷，引發垃圾大戰。這次禽流感疫情蠢蠢欲動，環保署也開始提早因應。
環保署將「台灣地區垃圾處理場（廠）互惠緊急支援要點」，更名為「廢棄物處理設施互惠互助支援要點」，並新增訂6點，包含各地方政府與執行機關，應依法優先執行一般廢棄物清除處理工作。
此外，申請機關有需求者，應在每年9月底前向主管機關提報相關資料，並要求受理申請機關每年10月底前規劃協調工作，確認處理措施等，並將支援時機，放寬成不侷限緊急情況才支援。
環保署去年底修正通過的《廢清法》，已明訂環保署可於必要時，統一調度使用現有廢棄物清除處理設施，被調度者不得拒絕；此外，統一調度的條件、方式、費用等細項，環保署督察總隊副總隊長林左祥指出，預計在半年內訂定子法，將焚化爐調度細項規定出來，以因應接下來可能的廢棄物處理問題。
(中時)
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