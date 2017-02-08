看表演抽大獎 台中媽祖文化節熱鬧登場
「2017台中媽祖國際觀光文化節─百年宮廟風華」系列活動熱鬧登場，包括當紅樂團「八三夭」、小鼓手呂岳駿及36組優質團隊、傳統藝術等表演將接力演出，特別的是，今年在活動現場還有抽獎，看表演就有機會抽到液晶電視。
台中市副市長張光瑤、文化局長王志誠與台中市12座百年宮廟代表，皆出席8日舉辦的媽祖國際觀光文化節宣傳記者會。王志誠表示，中台灣對媽祖信仰最虔誠，且山海屯區的宮廟都有不同特色，值得細細品味。
這場宣傳記者會由街頭藝人的精采演出揭開序幕，文化局指出，今年媽祖文化觀光季從1月31日開幕後，接下來將於台中樂成宮、大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮接力演出，其中，「八三夭」將於大甲鎮瀾宮演出，小鼓手呂岳駿則於大庄浩天宮前表演，小金枝歌劇團、五洲園掌中劇團等也將展藝。
張光瑤強調，許多年輕人對媽祖信仰不一定有深入認識，盼透過文化活動吸引年輕一代來了解、認識媽祖文化，今年特別在活動現場舉辦抽獎，邀請民眾來看表演、抽大獎。
(中時)
關鍵字：台中媽祖國際觀光文化節、百年宮廟
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