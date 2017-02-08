第一屆露營樂挑戰賽 總獎金20萬 50隊爭奪

露營樂第一屆挑戰賽從一月初開放報名並比賽以來，已經有許多隊伍完成挑戰。(圖/主辦單位提供)

目前在台灣，露營已經成為最夯的休閒活動項目。初步估計超過兩百萬名經常性露營人口，每年帶來的商機超過新台幣三億元以上。而截至今年為止，台灣露營區的數量已經有兩千家。這個數字仍不斷上升當中。

趁著這股熱潮，台灣最大的露營入口網站露營樂，舉辦第一屆露營樂挑戰賽。挑戰五天四夜，八條不同路線瘋狂露營。在每個露營地點，還需完成不同任務，進行下一關的闖關。之後看哪一隊的網路積分最高，就能獲得冠軍。總共有50隊競爭冠軍獎金5萬元 ，挑戰賽總獎金達20萬元！

露營樂第一屆挑戰賽從一月初開放報名並比賽以來，已經有許多隊伍完成挑戰。其中不乏媽媽帶著小朋友勇闖挑戰賽。例如第一位報名的部落客Amanda Lin築夢露，一個人帶兩個小孩獨立完成五天四夜的露營挑戰，堪稱女鐵人。而她也是第一位完成全程挑戰賽的報名者。

｢這段挑戰賽體驗非常辛苦，但是很值得。｣Amanda Lin說，｢光是在露營區看到滿天星斗，滿滿的星星，看到小朋友的笑容，我就非常開心。｣

參加活動的陳穎慧受訪時強調，「只要媽媽們願意踏出這一步，孩子也會變得更獨立。｣(圖/主辦單位提供)

而這次報名隊伍當中，最特別的是”快樂飛翔隊”，跟其他露友自行開車不同，是由一名單親媽媽陳穎惠，帶著八歲的小孩，搭乘大眾運輸工具露營。而這次挑戰賽剛好就是她跟小朋友的首露。這對母子的願望也很特別，他們希望得到冠軍獎金五萬元之後，將獎金的一半，捐助給沒有營養午餐吃的小朋友們。

｢其實從孩子三歲的時候，我就開始學習一個人帶著他旅行。而這次挑戰賽也是我的第一次露營。｣陳穎慧說，「我想告訴每位媽媽，只要妳願意踏出這一步，妳就會發現旅行的過程當中，處處有溫暖，孩子也會變得更獨立。｣

親子剝蝦大賽熱鬧滾滾，小朋友都全力以赴。(圖/主辦單位提供)

2/8有十四組隊伍齊聚台中藍陽花園露營區。他們要達成的闖關任務，是參加親子剝蝦大賽。每隊盤子上會有六隻蝦子，比賽看看哪一位小朋友剝蝦給爸爸媽媽吃完的速度最快，就會獲得勝利。場面非常熱鬧。網路紅人糖糖媽媽到現場替這十四組露營客打氣，並貢獻她跟小朋友的首露。

(中時電子報)