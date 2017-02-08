花蓮400棵老松染病 樹醫協助「吊點滴」搶救

國立花蓮高工內的8棵樹齡超過80年的台灣二葉松也出現針葉褪色情況，今天在樹醫師的協助下完成點滴吊掛，透過加壓施打「丁基加保扶」藥劑，減緩疫情傳出。（張祈攝）

老松樹每年施打一次劑量約1公升的丁基加保扶藥物，趁著開春至清明前樹液流速較慢時期施打，以藥劑灌注樹幹讓樹體吸收藥劑。（張祈攝）

花蓮市區內老松樹們最近不平靜，位於美崙地區的部分松樹針葉陸續黃化，經植物病蟲害專家勘察後，確診感染「松材線蟲萎凋病」，為避免病情持續擴散，縣府農業處今天起進行搶救預防工作，為境內所有老松「吊點滴」。

松樹萎凋病是松樹常見疾病，由於發現不易，僅能靠松葉顏色由綠轉紅判斷，感染後容易快速枯死，搶救不易，預防工作格外重要，日前有民眾發現花蓮市中美九街就有松樹針葉整片黃化，通報農業處後由樹醫師中華科技大學生物科技系助理教授胡寶元到場診斷。

而國立花蓮高工內的8棵樹齡超過80年的台灣二葉松也出現針葉褪色情況，今天在樹醫師的協助下完成點滴吊掛，農業處表示，花蓮縣內列管松樹原有640棵，多年來受到颱風災害及罹患「松材線蟲」、「葉震病」、「褐根病」及「白蟻」等病蟲害，凋零、受損嚴重，目前僅剩400多棵，為保存現有老樹資產，每年都與花蓮林管處都會編列預算管理及維護老樹。

胡寶元指出，松樹萎凋病是以松斑天牛作為媒介，松斑天牛會選擇松樹下蛋，附在松斑天牛身上的松線斑蟲也趁機侵入，影響樹液輸送，虛弱的松樹還會吸引更多天牛前來下蛋，病情散播快速，治療的方法，則透過加壓施打「丁基加保扶」藥劑，殺死松斑天牛，讓牠無法再咬食健康松樹植株，松線斑蟲也就無法趁機而入。

胡寶元指出，預防勝於治療，老松樹每年施打一次劑量約1公升的丁基加保扶藥物，趁著開春至清明前樹液流速較慢時期施打，以藥劑灌注樹幹讓樹體吸收藥劑，接下來也會採土壤處理讓樹體吸收藥劑，達到預防效果，也避免松樹疫情持續擴大。

(中時)