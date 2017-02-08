「神奇老爸」來了 羅興樑將主持亞瑟士籃球營

「神奇老爸」羅興樑（後排一）將擔任亞瑟士籃球訓練營教練。（葉士弘攝）

日本知名運動品牌亞瑟士，過去在台灣多以路跑為主，近年來在排球領域也有突破，事實上，亞瑟士在日本跨足許多運動，包括棒球、籃球等，台灣亞瑟士今年決心在寶島運動品牌市場有所作為，暑假將針對國小、國中學生舉辦籃球訓練營，還找來昔日神射手「神奇老爸」羅興樑擔任教練，預料將引發話題。

「台灣籃球要改變，我認為要從基層做起，而亞瑟士的理念與我相同，這種扎根基層的理想很不容易。」羅興樑強調，身為籃球人，一直關心台灣籃壇發展，也發現了籃球運動發展的問題，要改革唯有從基層做起，他決定與亞瑟士合作，希望能為台灣籃球盡一份心力。

亞瑟士在日本是職業女籃W聯盟的贊助商，日本女籃頭號中鋒渡嘉敷來夢則是亞瑟士頭號球星，但台灣球迷想起亞瑟士與籃球的連結，不脫經典漫畫《灌籃高手》，神射手三井壽腳下的那雙「金太陽」，羅興樑說：「亞瑟士與台灣籃球的連結斷了超過20年，如今要重新開始。」

除了籃球營，亞瑟士將持續舉辦亞瑟士盃排球賽，也將首次舉辦國外行之有年的城市接力賽，以及舉辦訓練營等活動，更將跨足棒球領域，目前效力富邦悍將的林琨笙就是贊助球員，而亞瑟士在日本贊助的棒球員更是大有來頭，包括鈴木一朗、達比修有與大谷翔平，亞瑟士挾國際品牌優勢，將強勢進軍台灣市場。

(中時電子報)