NFL超級盃 也難逃網路社群毒手？

今年第51屆NFL超級盃，最後由英格蘭愛國者隊擊敗亞特蘭大獵鷹隊奪得冠軍。(美聯社)

今年的美式足球超級盃可謂驚心動魄，新英格蘭愛國者隊逆轉勝，高齡四十Tom Brandy成為歷史首位獲得五次超級盃勝利的四分衛。另一方面超級盃也是財源滾滾，光是CBS售出的廣告總額就高達3.77億美元，但是NFL在本球季還是很難高興起來，因為球季平均電視收視率下滑了。

根據《華爾街日報》報導，尼爾森統計， NF2016-17賽季的平均觀眾人數為1650萬，與2015-16球季的1790萬人衰退8%。衰退的原因眾說紛紜，最常被人提及的原因是今年美國總統的川普效應效吸走NFL的觀眾，今年收視率稍差應該單一事件。不過在網路社群上的反應卻沒有這樂觀。

目前年輕的網路世代，越來越沒有耐心在電視機面前看完長達三個多小時的美式足球比賽，他們反而更熱衷於在網路上搜尋熱門賽事的精采片段，例如NFL.com中Red Zone以比賽集錦為主的節目就廣受年輕人歡迎。

就連美國最大體育盛事超級盃也受到了衝擊，以往年初舉行的超級盃賽事廣告，早在錢一年的9、10月就銷售一空，但是本屆超級盃廣告一直到12月才賣掉九成，雖然本屆超級盃收視人數依然破億，不過廣告主顯然正在評估預算投放社交媒體上可能更划算。再根據美國全國零售聯合會(NRF)發佈的《超級碗消費支出調查》顯示，今年超級盃期間美國人消費總支出由去年的155億美元下滑到今年的141億美元。

國際頂級賽事英超足球聯賽的2016-17年球季也碰上了收視率下滑的窘境，而美國其他頂尖職業體育賽事NBA、MLB目前還還看不出受到網路影響有多大，但是現場直播的體育節目以往被視為電視節目抵禦網路入侵的最後堡壘，目前看來還是免不了受到嚴重衝擊。

(中時電子報)