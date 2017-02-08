開放知識基金會創辦人拜會林佳龍分享經驗

台中市長林佳龍（右）盼與Dr. Rufus Pollock長期合作，未來數位治理局成立後，借重其豐富經驗，充分應用於市政治理，實現台中智慧城市願景。（盧金足攝）

致力於推動政府開放資料的「開放知識基金會」創辦人Dr. Rufus Pollock拜會台中市長林佳龍，並以「開放資料如何深化公私部門夥伴關係」為題進行專題講座，分享開放資料與公私協力的推動經驗。林佳龍盼與Dr. Rufus Pollock長期合作，未來數位治理局成立後，借重其豐富經驗，充分應用於市政治理，實現台中智慧城市願景。

Dr. Rufus Pollock於2004年在英國劍橋成立非營利組織「開放知識基金會」，近年來活躍於全球40多個國家和地區，主要推廣與支持開放資料和開放政府，探究數位時代中各類形式的開放知識，並訂定國際通用版的開放資料平台標準，協助各部門組織透過網路進行開放資料協作、分析與共享，產生新的社會驅動力。

Dr. Rufus Pollock至台中市政府台灣大道市政大樓拜會林佳龍，雙方針對開放資料在民主社會中扮演的角色與未來願景熱烈討論，林佳龍也分享市府近年來實踐開放政府理念的各項作為。市府資訊中心主任黃惠敏及未來「數位治理局」資訊長蕭景燈等人也陪同到場，雙方相談甚歡。

Dr. Rufus Pollock表示，開放政府有三大優勢，鼓勵民眾參與市政決策、協助民眾以不同角度思考民主治理、活化開放資料軟體應用，是民主社會發展不可或缺的理念與工具。

他更指出，現今仍有許多先進國家的政府官方資料不開放，需經過申請或簽署同意書才能開放閱覽或使用，但在民主時代，唯有透過開放，讓與民眾權益相關的資料簡易明瞭地呈現在市民眼前，讓市民擁有「資料近用權」，才能增進公私部門互動，讓民主更深化，促進社會繁榮發展。

對此，林佳龍深表認同，他認為在民主社會中，如何讓民眾參與，共同建置台中智慧城市願景非常重要。大台中合併後，各項建設打下紮實基礎，因此規劃成立「數位治理局」，延攬專業優秀人才進入市府，扮演開放資料業務上跨局處溝通、協調、整合及推動的主動積極角色，並同步成立「智慧城市推動委員會」提供建言，強化公私夥伴關係。

市府資訊中心主任黃惠敏指出，市府積極利用網路平台擴增民眾參與公共事務管道，例如每周網路直播市政會議及推動iVoting參與式預算等。在開放資料釋出方面，資料集也已從上任前的160項大幅躍升為超過1000項，今年也預計將採用OKF的開放資料平台共通架構作為基礎進行系統改版，提供更簡便的資料瀏覽、發布、分享、查詢以及儲存等功能。

為因應全球開放政府資料的趨勢，台中市在今年初率先廢止地理資訊收費標準，以免費開放為原則，透過法規的鬆綁盼促進地理圖資流通，活化民間的加值應用。近年更大力推動數位文化中心計畫，制定相容於創用CC授權國際版本的文化智財開放授權條款，加速文化資料開放與加值運用，兼具中台灣地方特色與國際視野。

(中時)