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成醫與雲科大團隊開發App 評估長輩跌倒風險

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成大醫院復健部與雲林科技大學資工系合作開發一款App，有助預測長輩跌倒的風險。（程炳璋攝）
成大醫院復健部與雲林科技大學資工系合作開發一款App，有助預測長輩跌倒的風險。（程炳璋攝）
成大醫院復健部醫師連偉志與雲科大學生一起合作開發可預測跌倒風險的App手機應用軟體。（程炳璋攝）
成大醫院復健部醫師連偉志與雲科大學生一起合作開發可預測跌倒風險的App手機應用軟體。（程炳璋攝）

台灣社會漸趨高齡化，長照計畫需要科技補充醫療人力的不足，成大醫院復健部與斗六分院、雲林科技大學資工系合作，開發一款醫療用App（手機應用軟體），搭配繫在腳踝的感應器，受測者只需走10公尺，就可預測是否有跌倒的風險。

老年人是跌倒的高風險族群，預防跌倒對長輩相當重要。成大醫院與雲科大資工系合作，找來14個中風病人進行個案研究3年，去年底開發一款「Go-APP」手機應用軟體，搭配繫在兩隻腳踝的感應器，患者只要走10公尺，電腦就可依據步態的對稱性，評估個案的跌倒風險。

「正常人數值0.9，低於0.7就算走路功能較差」成大醫院復健部醫師連偉志表示，這款App在1月剛獲得成醫院內App競賽獎佳作，其中的研究論述也被國際期刊採納，近期的功能逐步修正，提升精準度，現在已在診間內被醫師用作替患者檢查的輔助工具。

根據App顯示的數值，醫師可評估患者是否該增加輔具，例如改持拐杖，或者進一步接受復健訓練。一位中風9年的70歲男患者，在App測試後，接受持拐杖走路，步態對稱性數值增加0.1，進步幅度不小。

成大醫院期待這項App科技能有大數據參考，正向國科會申請計畫，復健團隊將到偏鄉社區擴大測試，依據更多數據，再擴充App功能。

(中時)

關鍵字：成醫雲科大Go-APP
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