成醫與雲科大團隊開發App 評估長輩跌倒風險
台灣社會漸趨高齡化，長照計畫需要科技補充醫療人力的不足，成大醫院復健部與斗六分院、雲林科技大學資工系合作，開發一款醫療用App（手機應用軟體），搭配繫在腳踝的感應器，受測者只需走10公尺，就可預測是否有跌倒的風險。
老年人是跌倒的高風險族群，預防跌倒對長輩相當重要。成大醫院與雲科大資工系合作，找來14個中風病人進行個案研究3年，去年底開發一款「Go-APP」手機應用軟體，搭配繫在兩隻腳踝的感應器，患者只要走10公尺，電腦就可依據步態的對稱性，評估個案的跌倒風險。
「正常人數值0.9，低於0.7就算走路功能較差」成大醫院復健部醫師連偉志表示，這款App在1月剛獲得成醫院內App競賽獎佳作，其中的研究論述也被國際期刊採納，近期的功能逐步修正，提升精準度，現在已在診間內被醫師用作替患者檢查的輔助工具。
根據App顯示的數值，醫師可評估患者是否該增加輔具，例如改持拐杖，或者進一步接受復健訓練。一位中風9年的70歲男患者，在App測試後，接受持拐杖走路，步態對稱性數值增加0.1，進步幅度不小。
成大醫院期待這項App科技能有大數據參考，正向國科會申請計畫，復健團隊將到偏鄉社區擴大測試，依據更多數據，再擴充App功能。
(中時)
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