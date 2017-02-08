攪局？「長毛」梁國雄宣布參選港特首

香港立法會議員「長毛」梁國雄8日宣布參選行政長官選舉。（圖／美聯社）

香港立法會議員「長毛」梁國雄8日宣布參選行政長官選舉，目的為「揭露小圈子選舉的虛偽」。他說，假如他能取得38000個「公民提名」，才會正式出選。

BBC報導，梁國雄上午公布這項決定，並獲得自己的黨派社會民主連線支持。

香港特首選舉將於3月26日舉行，特首由1200名選舉委員選出，特首候選人只要取得過半數（即600票以上）便取得勝利。1200名選舉委員也是由選舉產生，不過全港只有約24.6萬名市民有資格投票選出選舉委員。

目前已公布參選特首的有香港前政務司司長林鄭月娥、前保安局局長葉劉淑儀、前法官胡國興和曾俊華，每人要獲得至少150名選委提名才能成為候選人。

BBC說，香港大學法律系副教授領袖戴耀廷及多個民間團體發起「2017特首民間全民投票計劃」，讓市民能夠提名他們心儀的候選人。不過，民間投票對特首選舉沒有實際影響。

梁國雄說：「我不認為我是最佳人選去代表民主派，但本屆沒有人，所以我要站出來。」

「長毛」梁國雄宣佈參選特首，在民主派支持者中引起不少爭議。

一些民主派支持者認為，目前四個候選人都支持23條立法，根本沒有斡旋的餘地。梁國雄開宗名義反對23條、一直以來都是堅定的抗爭者，「長毛」參選特首令「小圈子選舉」的不公義曝露在人前。

不過，另一派支持者認為「長毛」參選只會搞局。坊間認為指，本屆特首選舉會是林鄭月娥及曾俊華之爭。前政務司司長林鄭月娥被視為「梁振英2.0」，很有可能繼承其強硬路線，因此民主派支持者對她好感不多。

一些人認為曾俊華手段比較柔軟，是能夠溝通的人物，與梁振英執政風格不同。兩害取其輕，一些民主派支持者會寧願支持曾俊華。

(中時電子報)