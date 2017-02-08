攪局？「長毛」梁國雄宣布參選港特首
香港立法會議員「長毛」梁國雄8日宣布參選行政長官選舉，目的為「揭露小圈子選舉的虛偽」。他說，假如他能取得38000個「公民提名」，才會正式出選。
BBC報導，梁國雄上午公布這項決定，並獲得自己的黨派社會民主連線支持。
香港特首選舉將於3月26日舉行，特首由1200名選舉委員選出，特首候選人只要取得過半數（即600票以上）便取得勝利。1200名選舉委員也是由選舉產生，不過全港只有約24.6萬名市民有資格投票選出選舉委員。
目前已公布參選特首的有香港前政務司司長林鄭月娥、前保安局局長葉劉淑儀、前法官胡國興和曾俊華，每人要獲得至少150名選委提名才能成為候選人。
BBC說，香港大學法律系副教授領袖戴耀廷及多個民間團體發起「2017特首民間全民投票計劃」，讓市民能夠提名他們心儀的候選人。不過，民間投票對特首選舉沒有實際影響。
梁國雄說：「我不認為我是最佳人選去代表民主派，但本屆沒有人，所以我要站出來。」
「長毛」梁國雄宣佈參選特首，在民主派支持者中引起不少爭議。
一些民主派支持者認為，目前四個候選人都支持23條立法，根本沒有斡旋的餘地。梁國雄開宗名義反對23條、一直以來都是堅定的抗爭者，「長毛」參選特首令「小圈子選舉」的不公義曝露在人前。
不過，另一派支持者認為「長毛」參選只會搞局。坊間認為指，本屆特首選舉會是林鄭月娥及曾俊華之爭。前政務司司長林鄭月娥被視為「梁振英2.0」，很有可能繼承其強硬路線，因此民主派支持者對她好感不多。
一些人認為曾俊華手段比較柔軟，是能夠溝通的人物，與梁振英執政風格不同。兩害取其輕，一些民主派支持者會寧願支持曾俊華。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。