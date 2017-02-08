中市府公布1月消費者物價指數105.28，較上月微跌0.01％

台中市府主計處分析，教養娛樂類上漲2.33％，因年節部分國內外旅遊團費、旅館住宿費與視唱中心費用調漲所致。（盧金足攝）

台中市府主計處公布106年1月消費者物價指數為105.28，較上月下跌0.01%，較去年同月上漲2.53%；106年1月營造工程物價指數101.56，較上月上漲0.65%，較去年同月上漲1.45%。

主計處指出，106年1月CPI與上月比較下跌0.01%，主因冬季服飾折扣數持續增加與冬季蔬菜盛產供量增加所致；但因年節保母費與家事服務費加計年節獎金，部分水產品需求增加，部分理容服務費、國內外旅遊團費、旅館住宿費與視唱中心費用調漲，部分水果因去年颱風影響供量減少、檳榔與部份房租價漲、油料費隨國際原油價格調升，抵銷部分跌幅。

進一步觀察7大類指數與去年同月比較，食物類上漲3.15%，主因水果、水產品及外食費各上漲19.88%、10.71%與1.54%所致，蔬菜下跌6.60%，抵銷部分漲幅；交通及通訊類上漲5.72%，主因油料費受國際原油價影響上漲27.35%；雜項類上漲4.73%，因年節部分理容服務費及個人服務費調漲價格與檳榔價漲所致。

教養娛樂類上漲2.33%，因年節部分國內外旅遊團費、旅館住宿費與視唱中心費用調漲所致；醫藥保健類上漲0.73%，主因醫療費用較去年同月上漲0.98%。

此外，106年1月營造工程物價指數較上月上漲0.65%，主因鋼筋、型鋼與電線電纜價漲，以致金屬製品類與機電設備類指數分別上漲3.02%與1.01%。勞務類指數與上月持平。

(中時)