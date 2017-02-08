花蓮魚池廢棄逾十年 意外養出比臉大的圓蚌

廢棄十多年的魚池，清出一顆比臉還大的圓蚌，讓薛姓一家人都驚訝不已。（張祈攝）

薛太太說，這顆巨大圓蚌生長在山泉水流動的魚池中，平時也沒有人為干擾，預計魚池清理完畢後，還要再放回魚池內，讓牠繼續生長。（張祈攝）

花蓮薛姓一家人，趁著年後前往位在壽豐鄉白鮑溪的老家農地清掃，意外在廢棄十多年的就魚池中找出一顆比臉還大的圓蚌（台：田貝），家人直呼：驚死人，怎那麼大！

妻子陳淑卿指出，父親20年前退休後在壽豐鄉白鮑溪上游搭建農舍，種植山蘇及養殖台灣鯛享受晚年清福，由於山蘇是很挑嘴的植物，不乾淨的水、環境是養不起他們的，選用最天然乾淨的山泉水灌溉，而一旁的魚池也順勢以山泉水養殖，10年前父親因病無法照料農園後，就一直荒廢至今，但池水就一直保持流動。

幾天前全家總動員打算將父親的魚池好好整理一番，讓從港務局退休的先生可以在魚池中養殖一些台灣鯛、草魚等，前天下午清理魚池時，在30公分厚的淤泥中，發現一顆「會動的石頭」，仔細一下才發現是長約30公分、最厚處13公分的巨大圓蚌。

由於夫妻倆都沒看過這麼大尺寸的圓蚌，又驚又喜，直說真的相當幸運，希望在新年可以帶來大大的財運，雖傳聞裡頭可能有價值連城的珍珠，但一家人也不打算殺掉取出，待近日魚池整理完後，會將牠放回去，繼續安逸的在池中長大。

養殖蜆類超過40年的立川漁場休閒部副總蔡國華指出，養蜆的池塘裡都會有野生的蚌類，在農業時代農民會撿來吐沙後，搭配芹菜食用，他看過最大的約15公分，還沒有薛姓民眾發現的30公分圓蚌來得大，不過野生蚌類生成珍珠的機率沒有人工飼養來得高，若持續理想生長環境，還是有機會繼續長大成巨無霸圓蚌。

(中時)