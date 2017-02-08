鑽轎腳搶第一位 男子遭信徒痛毆

劉姓、林姓男子因不滿蔡姓男子在神轎「鑽轎腳」時推擠插隊，動手毆傷蔡，遭警方以傷害罪和聚眾鬥毆法辦。（李文正翻攝）

北投「慈后宮」舉行遶境儀式，民眾卻跑到爐主、主委前面，想要第一位「鑽轎腳」，引發其他信徒不滿。（李文正翻攝）

北市北投慈后宮昨天凌晨舉行遶境活動，凌晨近12點廟方舉行「鑽轎腳」，蔡姓男子竟跑到爐主、主委、委員前面，想要排在第一位，一旁林姓信徒覺得他不懂規矩，故意來找麻煩，雙方一言不合動手毆打蔡男，造成他頭部、腰部有撕裂傷，送醫後並無大礙，警方依據監視器畫面找到林與另一名劉姓黑衣男子，兩人依傷害罪與違反《社會秩序維護法》送辦。

蔡男稱，昨天晚上9點下班，從三重到北投清江路的慈后宮「熱鬧」，原本是要找朋友聊天，但因人潮眾多，朋友也消失不見，只剩下他自己一人在現場。

「鑽轎腳」晚間12點開始，廟方都有安排順序，最前面是爐主、主委等人，依序還有委員，信徒則是排在後面，跪在地上讓神轎從頭頂經過，可以祈福保佑一年的都有好運。22歲的蔡男卻想要擠到第一位。

29歲的林男身材瘦小，遭蔡男推擠，因而心生不滿，與朋友劉姓男子認為蔡是來「鬧場」，兩人於是朝蔡男頭部攻擊，一旁的民眾則幫忙勸阻，廟方也將男子拉入廟內，避免混亂中跌倒造成更大的傷害。

蔡男遭劉姓、林姓男子傷害，2人坦承動手毆打，警方依傷害、聚眾鬥毆將2人移送士林地檢署偵辦。

(中時)