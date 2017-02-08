台北與日本福岡市簽合作備忘錄 扶植新創產業
台北市政府今天宣布和日本福岡市簽署「創新創業國際交流合作備忘錄」，市長柯文哲及福岡市長高島宗一郎等雙邊政府官員皆出席。柯文哲致詞表示，會帶福岡市長領導的團隊參觀台北創新創業基地，例如台北創新中心、數位產業園區。
柯文哲說，福岡市是一個充滿創業氛圍的城市，2個城市都有輔導創業的機構，雙邊簽署合作備忘錄後，可互相提供獎勵補助、諮詢服務等創新創業資源，雙邊新創團隊也可到對方育成機構學習，讓人才和技術交流。
柯文哲表示，會帶領由福岡市長領導的團隊參觀台北創新中心、創新實驗室，還有預定今年底成立的台北數位產業園區，透過合作，讓雙方成為亞洲地區創新創業領導者。
高島宗一郎致詞時說，透過雙方新創團隊的努力，才可在短時間內簽備忘錄，去年7月曾來台訪問，並舉辦小型新創產業的徵選活動，透過活動整合9家新創產業，也提供大型百貨等商務媒合，對台灣新創產業提供最直接的服務。
台北市產發局說，透過城市間合作，提供雙方創業家進一步申請居留及設立公司專業諮詢，還有政策性資金補貼等相關獎勵措施，協助雙方創業者與新創企業進駐發展。
(中時)
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